В Турции подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян
- Gettyimages.ru
- © Nikos Pekiaridis/NurPhoto
«Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больному 37 лет... Он в изоляции», — написал министр в своём Twitter.
По его словам, других случаев пока не выявлено.
Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации ранее признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.
По мнению Всемирной сети здравоохранения, оспа обезьян официально объявлена пандемией.