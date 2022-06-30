В Турции подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил о первом случае заболевания оспой обезьян в стране.

«Оспа обезьян была обнаружена у одного из наших пациентов. Больному 37 лет... Он в изоляции», — написал министр в своём Twitter.

По его словам, других случаев пока не выявлено.

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации ранее признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.

По мнению Всемирной сети здравоохранения, оспа обезьян официально объявлена пандемией.