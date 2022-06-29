МИД Венгрии призвал Россию и НАТО сохранить каналы связи, чтобы не допустить столкновения

НАТО и Россия должны сохранить открытыми каналы связи, чтобы не допустить прямого столкновения из-за украинского кризиса, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Такое мнение он выразил на саммите Североатлантического альянса в Мадриде.

«Необходимо поддерживать стратегические каналы связи, чтобы избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией и предотвратить непреднамеренную эскалацию», — сказал министр, слова которого приводит ТАСС.

Комментируя новую стратегическую концепцию НАТО, Сийярто напомнил, что альянс «всё равно не будет поставлять оружие Украине», тогда как отдельные государства отправляют оружие в Киев, основываясь на собственных решениях.

НАТО в принятой на саммите в Мадриде новой концепции подчеркнуло, что «не представляет опасности» для России и не стремится к конфронтации.

При этом альянс заявил, что Россия является «самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников и мира и стабильности в Евроатлантическом регионе».