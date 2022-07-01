В Великобритании предрекли России «сильнейшую со времён распада СССР рецессию»

Британский министр по делам Европы Джеймс Клеверли заявил, что из-за введённых против России санкций, обусловленных ситуацией на Украине, Москву якобы ожидает рецессия. Она, по мнению политика, будет сильнейшей со времён распада Советского Союза. С соответствующим предположением министра ознакомился RT.

Свой прогноз Клеверли сформулировал в ответе на вопрос члена парламента Мэтта Виккерса о влиянии санкций, в том числе Великобритании, на экономику России.

Среди прочего министр напомнил, что иностранные ограничения затронули 18 крупнейших российских банков, глобальные активы которых насчитывают £940 млрд.

Под действие рестрикций также подпали более 1 тыс. человек и более 100 предприятий.

Кроме того, совместно с партнёрами британская сторона поддержала отключение семи российских кредитных организаций от международной системы SWIFT, а также заморозку более 60% резервов Банка России (около £275 млрд), добавил Клеверли.

«Полноценный эффект наших санкций проявится со временем, однако эти точечные меры серьёзно ограничивают доступ России к финансам. Они также затрудняют российский импорт, который со времени начала спецоперации на Украине упал на 40% и привёл к нарушению российских цепочек поставок. Россию ждёт сильнейшая с момента распада СССР рецессия, более серьёзная, чем глобальный финансовый кризис 2008 года», — заключил министр.

Очевидно, что страны коллективного Запада ввели санкции против России для того, чтобы серьёзно ослабить её. Поэтому сегодня им приходится отчитываться друг перед другом о том, что действующие ограничения якобы работают. Такое мнение в беседе с RT выразила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.

«Нужно отчитываться, всё время нагнетать ситуацию, говорить о том, что России намного хуже и что её экономика будет разорвана в клочья. Это традиционная политическая риторика. Как на самом деле обстоят дела — никто не сообщит, ни одна страна, которая вводит санкции против Москвы. Ведь это вызовет бурю возмущения и станет причиной конфликта внутри общества», — добавила Ерёмина.

По мнению эксперта, Россия, несмотря на возникшие трудности и политику недружественных государств, смогла приспособиться к сложившейся в мире ситуации.

«Россия очень активно развивает сотрудничество со многими странами, это приходится признать Западу. В целом в глобальной экономике я не вижу другой страны, кроме России, которая обладает достаточным объёмом разнообразных ресурсов, чтобы реализовывать задачи экономического выживания», — заключила профессор.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пока британский министр иностранных дел Лиз Трасс «катается по прибалтийским странам на танке» в поисках Чёрного моря и «лоббирует поставки вооружений на Украину», её страна «трещит по швам».

Таким образом Захарова прокомментировала слова первого министра Шотландии Николы Стёрджен, которая поддержала проведение референдума о независимости региона в октябре 2023 года.