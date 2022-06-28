Захарова: пока Трасс катается по прибалтийским странам на танке, её страна трещит по швам

Пока британский министр иностранных дел Лиз Трасс «катается по прибалтийским странам на танке» в поисках Чёрного моря и «лоббирует поставки вооружений на Украину», её страна «трещит по швам», написала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала план шотландского парламента провести референдум о независимости 19 октября 2023 года.

Захарова также напомнила, что Лондон признал независимость Косова «без референдума и без «специального закона».

«А мы знаем, что англичане — люди традиций и прецедентного права. Не так ли, министр Трасс? Кстати, Лиз, а почему подданные Её Величества не хотят жить в такой успешной стране, как Британия, массово требуя независимости от королевства?» — сказала дипломат.

28 июня первый министр Шотландии Никола Стёрджен заявила, что выступает за проведение референдума о независимости региона в октябре 2023 года.