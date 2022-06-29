Reuters: западных чиновников удивило меню на саммите НАТО в Мадриде

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Участников саммита НАТО в Мадриде удивило появление в меню ресторана на полях встречи блюда под названием «Картофельный салат по-русски». Об этом сообщает агентство Reuters.
Reuters: западных чиновников удивило меню на саммите НАТО в Мадриде
  • AP

Отмечается, что «русский салат» вызвал недоумение у западных политиков из-за намерения назвать Россию «угрозой» для Североатлантического альянса по итогам саммита.

Салат по цене €8 за порцию был распродан за несколько часов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции рассказал, что на саммите Североатлантического альянса в Мадриде Россия будет объявлена одной из существенных угроз коллективной безопасности.

Также лидеры стран НАТО намерены обсудить на предстоящем саммите в Мадриде вопрос о реагировании на вызовы альянсу со стороны Китая. 

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