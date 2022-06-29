Reuters: западных чиновников удивило меню на саммите НАТО в Мадриде
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Отмечается, что «русский салат» вызвал недоумение у западных политиков из-за намерения назвать Россию «угрозой» для Североатлантического альянса по итогам саммита.
Салат по цене €8 за порцию был распродан за несколько часов.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции рассказал, что на саммите Североатлантического альянса в Мадриде Россия будет объявлена одной из существенных угроз коллективной безопасности.
Также лидеры стран НАТО намерены обсудить на предстоящем саммите в Мадриде вопрос о реагировании на вызовы альянсу со стороны Китая.