Reuters: западных чиновников удивило меню на саммите НАТО в Мадриде

Участников саммита НАТО в Мадриде удивило появление в меню ресторана на полях встречи блюда под названием «Картофельный салат по-русски». Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что «русский салат» вызвал недоумение у западных политиков из-за намерения назвать Россию «угрозой» для Североатлантического альянса по итогам саммита.

Салат по цене €8 за порцию был распродан за несколько часов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции рассказал, что на саммите Североатлантического альянса в Мадриде Россия будет объявлена одной из существенных угроз коллективной безопасности.

Также лидеры стран НАТО намерены обсудить на предстоящем саммите в Мадриде вопрос о реагировании на вызовы альянсу со стороны Китая.