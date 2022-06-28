США организовали центр экстренного реагирования на вспышку оспы обезьян
На сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) говорится, что для реагирования на вспышку заболевания будет задействован центр экстренной помощи.
Уточняется, что таким образом CDC будет отслеживать ситуацию и координировать усилия, а также мобилизовать дополнительные ресурсы.
В центре реагирования работает более 300 человек, он сотрудничает с федеральными и местными властями.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.