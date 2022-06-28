США организовали центр экстренного реагирования на вспышку оспы обезьян

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Медицинский регулятор США объявил о запуске центра экстренного реагирования в связи со вспышкой обезьяньей оспы.

На сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) говорится, что для реагирования на вспышку заболевания будет задействован центр экстренной помощи.

Уточняется, что таким образом CDC будет отслеживать ситуацию и координировать усилия, а также мобилизовать дополнительные ресурсы.

В центре реагирования работает более 300 человек, он сотрудничает с федеральными и местными властями.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.

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