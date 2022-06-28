Число случаев оспы обезьян в Канаде достигло 235

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Минздрав Канады подтвердил 235 случаев заражения населения оспой обезьян.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Больше всего заразившихся — 184 случая — выявлено в провинции Квебек. 

Ещё 45 человек заразились в Онтарио, четыре случая заболевания выявлено в Альберте и два — в Британской Колумбии.

Ранее сообщалось, что власти канадской провинции Квебек начинают вакцинацию против оспы среди определённой группы населения из-за ситуации с оспой обезьян.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.

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