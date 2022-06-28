Ушаков прокомментировал слова Драги об «исключении» присутствия Путина на G20

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал заявление премьера Италии Марио Драги о том, что президент Индонезии Джоко Видодо «исключает» приезд российского лидера Владимира Путина на саммит G20.

«Он, наверное, забыл, что уже не председатель», — пошутил Ушаков, которого цитирует РИА Новости.

Помощник президента напомнил, что Италия была предыдущей председательствующей стороной в G20.

Ранее Драги сделал заявление о том, что власти Индонезии «исключают» личное присутствие Путина.

Как сообщили в Москве, президент России принял приглашение Индонезии присоединиться к саммиту G20.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не считает необходимостью объявлять бойкот саммита G20 из-за возможного прибытия туда Владимира Путина.