Премьер Италии Драги утверждает, что в Индонезии «исключают» очное участие Путина в G20

Итальянский премьер-министр Марио Драги утверждает, что власти Индонезии «исключают» очное участие президента России Владимира Путина на саммите G20, который состоится в азиатской стране.

«Что касается присутствия президента Путина на G20, я тоже видел это заявление, президент Индонезии его исключает, он (Путин. — RT) не приедет. Может состояться удалённое выступление, посмотрим», — сказал Драги на итоговой конференции после саммита G7 в Германии.

Как ранее сообщили в Москве, президент России принял приглашение Индонезии присоединиться к саммиту G20.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не считает необходимостью объявлять бойкот саммита G20 из-за возможного прибытия туда Владимира Путина.