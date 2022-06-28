Премьер Италии Драги утверждает, что в Индонезии «исключают» очное участие Путина в G20
- РИА Новости
«Что касается присутствия президента Путина на G20, я тоже видел это заявление, президент Индонезии его исключает, он (Путин. — RT) не приедет. Может состояться удалённое выступление, посмотрим», — сказал Драги на итоговой конференции после саммита G7 в Германии.
Как ранее сообщили в Москве, президент России принял приглашение Индонезии присоединиться к саммиту G20.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не считает необходимостью объявлять бойкот саммита G20 из-за возможного прибытия туда Владимира Путина.