Минфин США вводит визовые ограничения против 500 российских военных и чиновников
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Об этом сообщает РИА Новости.
В Минфине США отметили, что визовые ограничения против россиян вводит американский Госдеп.
Ранее Министерство иностранных дел России расширило список санкционных лиц, включив в стоп-лист супругу и дочь президента США Джо Байдена.
6 июня российский МИД внёс в санкционный перечень отдельных чиновников Белого дома и Госдепартамента США, причастных к вбросам о «злонамеренных» российских кибератаках.
Также персональные рестрикции были введены в отношении министров финансов и энергетики США Джаннет Йеллен и Дженнифер Грэнхольм.