Минфин США вводит визовые ограничения против 500 российских военных и чиновников

Соединённые Штаты вводят визовые ограничения против 500 российских военных и чиновников, заявил американский Минфин.

Об этом сообщает РИА Новости.

В Минфине США отметили, что визовые ограничения против россиян вводит американский Госдеп.

Ранее Министерство иностранных дел России расширило список санкционных лиц, включив в стоп-лист супругу и дочь президента США Джо Байдена.

6 июня российский МИД внёс в санкционный перечень отдельных чиновников Белого дома и Госдепартамента США, причастных к вбросам о «злонамеренных» российских кибератаках.

Также персональные рестрикции были введены в отношении министров финансов и энергетики США Джаннет Йеллен и Дженнифер Грэнхольм.