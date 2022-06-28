Сенатор Ковитиди: вводя санкции против России, США вредят всем остальным

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, прокомментировала в беседе с RT заявление представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что американская санкционная политика нацелена не только на Россию и Китай, но также бьёт по Евросоюзу и Европе в целом.

Как подчеркнула Ковитиди, санкционное давление является «разновидностью политико-экономической агрессии».

«Нужны ли антироссийские санкции США, ЕС? Конечно же, нет. Санкции можно озвучить, ими можно испугать, но применять их разумным политикам в больших объёмах смерти подобно, поскольку санкции являются обоюдоострым инструментом. Причиняя боль другому, можно смертельно поранить себя», — отметила сенатор.

По её словам, верность этого высказывания граждане США, государств — членов ЕС, Европы в целом, да и не только Европейского континента, «реально ощутили на себе».

Причиняя вред России, США вредят всем, заключила собеседница RT.

Ранее Захарова заявила, что санкционная политика США бьёт по Евросоюзу.

Как ранее отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин, санкции против российских газа и нефти являются энергетическим самоубийством для Евросоюза.

По словам президента России Владимира Путина, только прямые потери Евросоюза от санкционной политики могут превысить за год $400 млрд, издержки при этом ложатся на людей.