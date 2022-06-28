NBC: Байден объявит о продлении присутствия военных США в Польше

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Президент США Джо Байден во время поездки по Европе на текущей неделе объявит о продлении присутствия в Польше военных США, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным телеканала, планируется оставить в Польше на длительный период присланных в феврале 2 тыс. американских военных.

Относительно Прибалтики NBC не уточняет, о каких изменениях в размещении войск идёт речь.

Заместитель генсека альянса Мирчу Джоанэ ранее заявил, что в связи с проводимой Россией спецоперацией на Украине у НАТО нет ограничений на создание прочных позиций на восточном фланге.

В марте президент Польши Анджей Дуда объявил, что Основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности «больше не существует» и никого не связывает.

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