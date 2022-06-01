Постпред США при НАТО заявила, что альянс не считает себя ограниченным по силам на востоке

НАТО больше не считает себя связанным прежними договорённостями с Россией о размещении сил альянса на востоке и в центральной части Европы, заявила постпред США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит.

«Союзники по НАТО коллективно не считают, что Основополагающий акт Россия — НАТО теперь ограничивает принимаемые нами решения относительно расстановки сил и средств в Центральной и Восточной Европе», — цитирует её ТАСС.

Заместитель генсека альянса Мирчу Джоанэ ранее заявил, что в связи с проводимой Россией спецоперацией на Украине у НАТО нет ограничений на создание прочных позиций на восточном фланге.

В марте президент Польши Анджей Дуда объявил, что Основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности «больше не существует» и никого не связывает.

Позднее — в начале мая — глава военного комитета альянса Роберт Бауэр заявил, что положения Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года не препятствуют расширению военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявления натовцев о том, что «они более не считают себя связанными» данным документом.