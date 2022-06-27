Шольц заявил о невозможности возвращения к прежним отношениям с Россией

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц, подводя итоги второго дня саммита G7, заявил, что в отношениях с Россией «нет пути назад».
Шольц заявил о невозможности возвращения к прежним отношениям с Россией
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

«Как G7, мы разделяем точку зрения, что речь идёт об очень долгосрочных изменениях, которые окажут влияние на международные отношения на очень долгое время», — сказал Шольц, комментируя ситуацию на Украине.

Вместе с этим он добавил, что «в отношениях с Россией нет пути назад».

Ранее Шольц выступил против бойкота саммита G20 с участием России.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости поддерживать дипломатические связи с Россией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что российскому лидеру Владимиру Путину импонирует линия Макрона на поддержание диалога с Россией.

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