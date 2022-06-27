Шольц заявил о невозможности возвращения к прежним отношениям с Россией

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, подводя итоги второго дня саммита G7, заявил, что в отношениях с Россией «нет пути назад».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Как G7, мы разделяем точку зрения, что речь идёт об очень долгосрочных изменениях, которые окажут влияние на международные отношения на очень долгое время», — сказал Шольц, комментируя ситуацию на Украине.

Вместе с этим он добавил, что «в отношениях с Россией нет пути назад».

Ранее Шольц выступил против бойкота саммита G20 с участием России.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости поддерживать дипломатические связи с Россией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что российскому лидеру Владимиру Путину импонирует линия Макрона на поддержание диалога с Россией.