Шольц заявил о невозможности возвращения к прежним отношениям с Россией
- AP
Об этом сообщает РИА Новости.
«Как G7, мы разделяем точку зрения, что речь идёт об очень долгосрочных изменениях, которые окажут влияние на международные отношения на очень долгое время», — сказал Шольц, комментируя ситуацию на Украине.
Вместе с этим он добавил, что «в отношениях с Россией нет пути назад».
Ранее Шольц выступил против бойкота саммита G20 с участием России.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости поддерживать дипломатические связи с Россией.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что российскому лидеру Владимиру Путину импонирует линия Макрона на поддержание диалога с Россией.