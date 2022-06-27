Шольц выступил против бойкота саммита G20 с участием России

Страны Европейского союза не нацелены на торпедирование саммита G20 с участием России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц телеканалу ZDF.

«Ясно одно: G20 должна продолжать играть свою роль… Существует общее убеждение, что мы не хотим торпедировать G20», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не считает необходимостью объявлять бойкот саммита G20 из-за возможного прибытия туда российского лидера Владимира Путина.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании глав МИД G20 7—8 июля.

Американская газета The Washington Post назвала «головной болью» для президента США Джо Байдена приглашение российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии.