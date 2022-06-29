Госдеп намерен выделить $1,5 млн на расследование «нарушений прав человека» в Белоруссии

Госдепартамент США планирует финансировать программу по обучению юристов и расследователей для анализа «преступлений против прав человека в Белоруссии» и для «доказательства участия страны в международных преступлениях на Украине». С материалом ознакомился RT.

«Государственный департамент рассмотрит возможность финансирования программ, которые включают в себя компоненты, направленные на развитие расследовательских навыков; сбор и сохранение доказательств… и осуществление другой деятельности, которая напрямую поддерживает расследование и судебное преследование в отношении лиц, совершивших преступления, связанные с нарушениями прав человека в Белоруссии и зверствами на Украине», — говорится в документе, опубликованном американской стороной.

В частности, специалисты управления Госдепартамента США по вопросам глобального уголовного правосудия намерены доказать причастность Белоруссии к «международным преступлениям» на Украине.

«Предоставлять инструктаж по сбору, сохранению и анализу доказательств участия Белоруссии в международных преступлениях на Украине», — уточняется в бумаге, направленной на достижение поставленных американскими специалистами целей.

Как отмечают авторы, программа будет способствовать «продвижению процесса», который может привести к «уголовным разбирательствам и сигнализировать о неприемлемости прошлых и нынешних нарушений прав человека в Белоруссии».

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT назвал двойными стандартами политику Госдепа в отношении международных расследований и напомнил о военных преступлениях Соединённых Штатов.

«В данном случае это «предупреждение» белорусам, что не стоит слишком уж сближаться с Россией в этой ситуации, иначе последует наказание. Хотя себе США позволяют практически всё. Они много десятилетий контролируют ситуацию в Латинской Америке, странах СНГ, премьер-министров, президентов и так далее. Они вторгались в Ирак, они вторгались в Афганистан, не спрашивая. Когда кто-то говорит об их ответственности за какие-то военные преступления, они говорят — ни в коем случае, американцы никому не подсудны. Международный уголовный суд к ним отношения не имеет», — подчеркнул эксперт.

Ранее посольство США в Белоруссии планировало финансировать программу по «борьбе с дезинформацией».