Лидеры стран G7 поручили министрам изучить возможность помощи Киеву через торговлю

Лидеры стран «Большой семёрки» поручили главам Минторгов своих государств изучить возможность оказания помощи Киеву через торговлю.

Об этом говорится в их заявлении по итогам саммита G7.

«Мы поручаем министрам торговли стран G7 обсудить конкретные предложения по поддержке усилий по восстановлению Украины через торговлю, включая, например, приостановку пошлин на украинский экспорт», — отмечается в коммюнике.

Ранее Bloomberg писал, что лидеры стран G7 намерены взять на себя обязательство оказывать бессрочную поддержку Украине.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на полях саммита G7 заявил, что Германия и США намерены действовать сообща в вопросах, касающихся обеспечения безопасности Украины.