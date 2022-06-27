Великобритания введёт новые санкции против России в области торговли

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Великобритания планирует ввести новые санкции против России в области торговли на этой неделе, говорится в совместной статье глав МИД Великобритании и Украины Лиз Трасс и Дмитрия Кулебы.
Великобритания введёт новые санкции против России в области торговли
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«Великобритания увеличивает количество санкций и примет новые законы по спектру ограничений в торговле на следующей неделе, ещё больше будет в следующем месяце», — говорится в заявлении.

Ранее Великобритания в рамках новых санкций запретила использование фунтов стерлингов и банкнот стран Евросоюза в России.

Кроме того, новые рестрикции коснутся экспорта в Россию авиатоплива и топливных добавок.

Трасс заявила, что Лондон будет вводить новые антироссийские санкции до тех пор, пока Россия не выведет войска с территории Украины.

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