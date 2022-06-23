Великобритания запретила экспорт в Россию авиатоплива и топливных добавок
Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию авиатоплива и топливных добавок.
- Gettyimages.ru
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Лондон будет вводить новые антироссийские санкции до тех пор, пока Россия не выведет войска с территории Украины.
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