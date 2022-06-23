Великобритания запретила экспорт в Россию авиатоплива и топливных добавок

Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию авиатоплива и топливных добавок.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Лондон будет вводить новые антироссийские санкции до тех пор, пока Россия не выведет войска с территории Украины.