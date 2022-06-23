Британия в рамках новых санкций запретила использование фунтов стерлингов в России

Великобритания в рамках новых санкций запретила использование фунтов стерлингов и банкнот стран Евросоюза в России.

Об этом сообщило британское правительство.

В сообщении говорится о запрете на экспорт или использование в России фунтов стерлингов или деноминированных банкнот ЕС. Также под запретом «предоставление, поставка или доставка таких банкнот лицу, связанному с Россией».

Кроме того, запрещён допуск таких банкнот к обращению в России.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания будет вводить новые антироссийские санкции до тех пор, пока Россия не выведет войска с территории Украины.