Британия в рамках новых санкций запретила использование фунтов стерлингов в России

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Великобритания в рамках новых санкций запретила использование фунтов стерлингов и банкнот стран Евросоюза в России.
Британия в рамках новых санкций запретила использование фунтов стерлингов в России
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Об этом сообщило британское правительство. 

В сообщении говорится о запрете на экспорт или использование в России фунтов стерлингов или деноминированных банкнот ЕС. Также под запретом «предоставление, поставка или доставка таких банкнот лицу, связанному с Россией». 

Кроме того, запрещён допуск таких банкнот к обращению в России.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания будет вводить новые антироссийские санкции до тех пор, пока Россия не выведет войска с территории Украины.

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