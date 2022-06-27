Die Welt: Путин готовит Западу новую «сырьевую ловушку»

Президент России Владимир Путин готовит западным странам новую «сырьевую ловушку» с помощью Боливии. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Автор статьи обращает внимание на то, что в Боливии находятся крупнейшие месторождения лития в мире. По словам журналиста, страна ищет деловых партнёров, которые могли бы ей помочь в добыче сырья, широко применяемого в производстве электромобилей.

Он выразил уверенность, что одним из главных претендентов является Россия.

«Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина», — пишет автор.

Автор добавил, что в случае успеха Москвы в установлении партнёрства с Боливией в этой сфере у Европы помимо нефти и газа может возникнуть ещё одна сырьевая зависимость от России.

«Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы её в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики», — констатировал он.

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