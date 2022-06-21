Экономист Хазанов прокомментировал ситуацию на рынке лития

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Доктор экономических наук, промышленный эксперт Леонид Хазанов прокомментировал ситуацию на рынке лития.
Экономист Хазанов прокомментировал ситуацию на рынке лития
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«В структуре запасов лития доминируют Аргентина, Чили, Австралия и Китай, добыча сырья также преимущественно распределена между ними», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По словам Хазанова, в перечисленных странах есть экономические и технические предпосылки для торможения роста добычи, в связи с чем на арену литиевого рынка могут выйти такие игроки, как Зимбабве, Намибия, Германия, Португалия и Россия.

«Запасы лития, по информации Министерства промышленности и торговли России, равны 260 тыс. т, прогнозные ресурсы — 1 млн т. Все запасы сосредоточены в рудных месторождениях, локализованных главным образом в редкометалльных гранитах и гранитных пегматитах», — напомнил Хазанов.

Он добавил, что в настоящее время в России насчитывается три предприятия по производству литиевых соединений и одно крупное предприятие по выпуску литий-ионных аккумуляторов.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в мировой энергетике.

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