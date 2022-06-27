Сенатор Пушков отреагировал на слова Джонсона об окончании углеводородной вечеринки для G7
Об этом сенатор сообщил в своём Telegram-канале.
«Я думаю, что здесь, в G7... мы все осознаём, что вечеринка закончилась для российских углеводородов. Все ищут пути адаптации», — заявил ранее Джонсон в интервью телеканалу CNN.
Член Совета Федерации напомнил Джонсону, что заменить Россию как поставщика газа в Европу будет крайне сложно.
««Где-то еще», если Джонсон не в курсе, свободного и доступного углеродного топлива нет. Налаживание «новой энергетики» в Европе будет крайне болезненным для многих стран и потребует многих лет перестройки», — заявил он.
Кроме того, по словам Пушкова, другие страны-поставщики не смогут заменить Россию. Это не получится сделать ни при соглашении с Катаром, ни с Алжиром.
Ранее издание The New York Times писало, что США и европейские страны не ожидали того экономического давления, под которым они находятся после введения санкций против России.