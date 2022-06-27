Сенатор Пушков отреагировал на слова Джонсона об окончании углеводородной вечеринки для G7

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Сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об окончании «вечеринки» углеводородов из России для стран «Большой семёрки». Он заявил, что отказ от газа очень болезненно скажется на G7.

Об этом сенатор сообщил в своём Telegram-канале

«Я думаю, что здесь, в G7... мы все осознаём, что вечеринка закончилась для российских углеводородов. Все ищут пути адаптации», — заявил ранее Джонсон в интервью телеканалу CNN.

Член Совета Федерации напомнил Джонсону, что заменить Россию как поставщика газа в Европу будет крайне сложно.

««Где-то еще», если Джонсон не в курсе, свободного и доступного углеродного топлива нет. Налаживание «новой энергетики» в Европе будет крайне болезненным для многих стран и потребует многих лет перестройки», — заявил он. 

Кроме того, по словам Пушкова, другие страны-поставщики не смогут заменить Россию. Это не получится сделать ни при соглашении с Катаром, ни с Алжиром.

Ранее издание The New York Times писало, что США и европейские страны не ожидали того экономического давления, под которым они находятся после введения санкций против России.

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