Губернатор Калининградской области: в Еврокомиссии бюрократов больше, чем в кошмарах Кафки

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в Еврокомиссии больше бюрократов, чем в кошмарах Кафки.

Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

«Евробюрократия не уступает советской, а даже превосходит. Номера пакетов санкций скоро пойдут на десятки. Они в них сами запутались», — заявил он.

Алиханов прокомментировал ограничение Литвой транзита для Калининграда.

«Морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыточно, поэтому снабжать Калининград и вывозить товары из региона есть на чём. Да, понадобится субсидирование морского тарифа, но это техника. Наша страна позволит себе и это, и программы развития региона. Мы очень сильная страна», — такой путь выхода из сложившейся из-за ограничений ситуации видит губернатор.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Алиханов сообщил, что ЕС может дать литовским властям новые разъяснения, чтобы они «не применяли ограничения первых четырёх пакетов на калининградский транзит».