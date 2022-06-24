Алиханов рассчитывает на поправки ЕС по транзиту грузов в Калининградскую область

В Калининградской области рассчитывают, что совместно с МИД России удастся добиться поправок Евросоюза, которые исключат ограничения на транзит в регион. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Сейчас я надеюсь, что с помощью Министерства иностранных дел мы добьёмся того, что будет принято одно из решений... поправки будут внесены в первые четыре пакета санкций», — приводит ТАСС его слова.

Алиханов добавил, что ЕС может дать литовским властям новые разъяснения, чтобы они «не применяли ограничения первых четырёх пакетов на калининградский транзит».

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с ответными мерами в отношении Литвы.