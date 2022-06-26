Матвиенко заявила, что переговоры возможны при принятии Украиной условий России
- РИА Новости
«Россия и сегодня готова к переговорам, только не декларативным, не болтологией заниматься... Чётко и внятно изложенные нами условия должны быть приняты», — сообщила она в эфире белорусского телеканала СТВ.
Матвиенко добавила, что это станет основой для ведения переговоров, далее стороны смогут уточнять нюансы.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров усомнился, что «англосаксы позволят» Украине вернуться к дипломатическому процессу.
По его словам, у России есть информация от нескольких источников, что украинскую переговорную группу «ведут» Лондон и Вашингтон.