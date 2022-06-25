Слуцкий: НАТО делает всё, чтобы переговоры России и Украины не состоялись

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НАТО утверждает, что выступает за переговоры России и Украины, однако делает всё, чтобы они не состоялись, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Слуцкий: НАТО делает всё, чтобы переговоры России и Украины не состоялись
  • РИА Новости

«Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на Украине должна разрешиться путём переговоров. Но для усиления позиций Киева необходимо и дальше нашпиговывать Украину оружием и ужесточать санкции против России. В НАТО выступают за переговоры, но делают всё, чтобы они не состоялись!» — написал депутат в Telegram.

По его словам, военная поддержка Украины воспринимается киевским режимом «как индульгенция», при этом из западного оружия убивают мирных жителей и совершаются военные преступления.

«А в Брюсселе лишь раздают тем временем статусы членов в ЕС. Что до санкций коллективного Запада, господин Столтенберг, позиции России ослабить они никак не смогут. Они укрепляются с каждым днём», — отметил Слуцкий.

Как ранее заявил Столтенберг, конфликт на Украине, скорее всего, разрешится за столом переговоров.

Глава МИД России Сергей Лавров при этом усомнился, что «англосаксы позволят» Украине вернуться к дипломатическому процессу. По информации, которая поступает России по нескольким каналам, украинскую переговорную группу «ведут» Лондон и Вашингтон.

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