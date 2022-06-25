Слуцкий: НАТО делает всё, чтобы переговоры России и Украины не состоялись

НАТО утверждает, что выступает за переговоры России и Украины, однако делает всё, чтобы они не состоялись, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на Украине должна разрешиться путём переговоров. Но для усиления позиций Киева необходимо и дальше нашпиговывать Украину оружием и ужесточать санкции против России. В НАТО выступают за переговоры, но делают всё, чтобы они не состоялись!» — написал депутат в Telegram.

По его словам, военная поддержка Украины воспринимается киевским режимом «как индульгенция», при этом из западного оружия убивают мирных жителей и совершаются военные преступления.

«А в Брюсселе лишь раздают тем временем статусы членов в ЕС. Что до санкций коллективного Запада, господин Столтенберг, позиции России ослабить они никак не смогут. Они укрепляются с каждым днём», — отметил Слуцкий.

Как ранее заявил Столтенберг, конфликт на Украине, скорее всего, разрешится за столом переговоров.

Глава МИД России Сергей Лавров при этом усомнился, что «англосаксы позволят» Украине вернуться к дипломатическому процессу. По информации, которая поступает России по нескольким каналам, украинскую переговорную группу «ведут» Лондон и Вашингтон.