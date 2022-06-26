В Белом доме объявили о запуске партнёрства странами G7 для укрепления мировой экономики

Страны G7 запускают новое партнёрство в сфере глобальной инфраструктуры и инвестиций, нацеленное на укрепление мировой экономики и цепочек поставок, заявили в Белом доме.

«Президент (США Джо. — RT) Байден и другие лидеры стран G7 официально запускают партнёрство по глобальной инфраструктуре и инвестициям, которое будет реализовывать революционные проекты, призванные устранить пробелы в инфраструктуре развивающихся стран, укрепить мировую экономику и цепочки поставок, а также продвинуть интересы США в сфере национальной безопасности», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Соединённые Штаты в рамках нового проекта планируют выделить $200 млрд на развитие глобальной инфраструктуры до 2027 года, а вместе с партнёрами по G7 — $600 млрд.

Ранее Байден заявил, что не считает верным курсом продолжение инвестиций в ископаемое топливо.

Так он прокомментировал намерение Германии добиваться от G7 отказа от обязательства сократить финансирование проектов по добыче таких ресурсов к концу года.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой источники, Германия намерена добиваться от стран G7 отказа от обязательства сократить финансирование иностранных проектов по добыче ископаемого топлива к концу 2022 года, так как инвестиции в газовый сектор нужны в условиях нынешнего энергетического кризиса.