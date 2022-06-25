Bloomberg: Германия пытается добиться от G7 не сокращать инвестиции в газовый сектор

Германия намерена добиваться от стран G7 отказаться от обязательства сократить финансирование иностранных проектов по добыче ископаемого топлива к концу 2022 года, так как инвестиции в газовый сектор нужны в условиях нынешнего энергетического кризиса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В проекте документа, подготовленного ФРГ, G7 «признаёт, что поддерживаемые государством инвестиции в газовый сектор необходимы в качестве временного ответа на текущий энергетический кризис».

При этом агентству сообщили, что Британия не соглашается с этой позицией.

По данным Федерального сетевого агентства Германии, при текущем уровне прокачки газа по «Северному потоку» заполнение германских хранилищ до 90% к декабрю представляется практически невозможным без принятия дополнительных мер.

Министр экономики Роберт Хабек отметил, что политическая «зима» в Германии уже стоит на пороге, в стране начался энергетический кризис.

По его словам, в случае нехватки газа работа ряда отраслей в стране будет прекращена.