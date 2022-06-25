Белый дом: Байден не считает инвестиции в ископаемое топливо верным курсом

Американский президент Джо Байден не считает верным курсом продолжение инвестиций в ископаемое топливо, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби. Так он прокомментировал намерение Германии добиваться от G7 отказа от обязательства сократить финансирование проектов по добыче таких ресурсов к концу года.

«Президент чётко говорил, что не считает эти инвестиции верным курсом. Мне неизвестно о том, что произошло изменение данной политики», — сказал Кирби, его слова приводит ТАСС.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой источники, Германия намерена добиваться от стран G7 отказаться от обязательства сократить финансирование иностранных проектов по добыче ископаемого топлива к концу 2022 года, так как инвестиции в газовый сектор нужны в условиях нынешнего энергетического кризиса.

По данным Федерального сетевого агентства Германии, при текущем уровне прокачки газа по «Северному потоку» заполнение германских хранилищ до 90% к декабрю представляется практически невозможным без принятия дополнительных мер.