Эстония оценила отказ от импорта из России и Белоруссии в €860 млн

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Полное прекращение Эстонией импорта товаров из России и Белоруссии скажется на нескольких секторах экономики, говорится в обнародованном кратком докладе эстонского Центра мониторинга развития «Влияние отказа от импорта из России и Белоруссии».
Эстония оценила отказ от импорта из России и Белоруссии в €860 млн
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«Полное прекращение импорта товаров из России и Белоруссии окажет наибольшее влияние на эстонскую логистику, металлургию и лесоматериалы, где товары-заменители из других стран более чем на четверть дороже», — говорится в отчёте. 

Авторы доклада отмечают, что отсутствие избытка предложения является проблемой при замещении российской и белорусской продукции, так как приводит к её подорожанию.

Кроме того, изменение цепочек поставок приведёт, по прогнозам экспертов, к росту расходов компаний и потребует поддержания больших запасов для снижения рисков.

Авторы отчёта подсчитали, что замена российских и белорусских товаров продукцией из других стран приведёт к повышению расходов предприятий в химической промышленности на 23%, в деревообрабатывающей отрасли — на 28%, в сфере логистики — на 31%, в металлургии — на 63%. Большая часть расходов придётся на транспортную сферу.

По данным РИА Новости, всего эстонские предприятия будут вынуждены переплатить €860 млн.

Ранее стало известно, что Эстония с 10 июля запретит ввоз из России частными лицами алкоголя, мебели и ряда других товаров. 

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