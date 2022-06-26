Захарова указала на колониальное отношение к миру со стороны западных стран

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что колониальное отношение западных стран к миру всё ещё сохраняется.

«Отношение (западных стран. — RT) к любой сфере с точки зрения колонизаторов никуда не ушло», — цитирует её ТАСС.

Захарова подчеркнула, что империалистическое мышление, касающееся колониального прошлого, связывает все европейские страны.

«Они (страны Запада. — RT) делят мир на тех самых исключительных, на тех, кому всё можно и кому положено всё лучшее, и на всех остальных, которых нужно эксплуатировать», — добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ заявил, что США после окончания холодной войны объявили себя посланниками Господа на земле.

Путин также высказал мнение, что Соединённые Штаты находятся в плену собственных заблуждений о странах вне так называемого золотого миллиарда и относятся к ним, как к своим колониям.