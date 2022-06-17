Путин: США находятся в плену заблуждений о странах вне так называемого золотого миллиарда

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Президент России Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты находятся в плену собственных заблуждений о странах вне так называемого золотого миллиарда.

«Считают всё остальное периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним как к колониям, а народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными», — сообщил он на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.

Путин также высказал мнение, что Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, его элиты «пляшут под чужую дудку», причиняя вред собственному населению.

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