Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ заявил, что США после окончания холодной войны объявили себя посланниками Господа на земле.

«Соединённые Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причём эти интересы объявляются священными», — заявил российский лидер.

Путин: США после окончания холодной войны объявили себя посланниками Господа на земле

Путин также сообщил, что доверие к мировым валютам подорвано западными странами ради амбиций и устаревших геополитических иллюзий.