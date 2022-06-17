Путин: США после окончания холодной войны объявили себя посланниками Господа на земле

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Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ заявил, что США после окончания холодной войны объявили себя посланниками Господа на земле.

«Соединённые Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причём эти интересы объявляются священными», — заявил российский лидер.

  • Путин: США после окончания холодной войны объявили себя посланниками Господа на земле

Путин также сообщил, что доверие к мировым валютам подорвано западными странами ради амбиций и устаревших геополитических иллюзий.

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