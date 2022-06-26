США и Германия выступили за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

США и Германия придерживаются мнения, что конфликт на Украине должен быть решён дипломатическим путём, заявил высокопоставленный представитель Белого дома по итогам очной встречи лидеров двух стран Джо Байдена и Олафа Шольца в преддверии саммита G7.

По его словам, президент США и канцлер Германии привержены оказанию помощи Украине в сфере безопасности.

«Они оба согласны с президентом (Украины Владимиром. — RT) Зеленским в том, что в конечном счёте необходимо найти решение данного конфликта путём переговоров», — цитирует чиновника РИА Новости.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен прекратить предлагать Киеву мирные инициативы с неприемлемыми условиями.

Депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер отметил, что усталость Запада от кризиса на Украине проявляется в призывах к Киеву пойти на территориальные уступки.

Так, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность территориальных уступок со стороны Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придётся вести переговоры с Россией.