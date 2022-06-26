США и Германия выступили за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

Короткая ссылка
США и Германия придерживаются мнения, что конфликт на Украине должен быть решён дипломатическим путём, заявил высокопоставленный представитель Белого дома по итогам очной встречи лидеров двух стран Джо Байдена и Олафа Шольца в преддверии саммита G7.
США и Германия выступили за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине
  • AP

По его словам, президент США и канцлер Германии привержены оказанию помощи Украине в сфере безопасности.

«Они оба согласны с президентом (Украины Владимиром. — RT) Зеленским в том, что в конечном счёте необходимо найти решение данного конфликта путём переговоров», — цитирует чиновника РИА Новости.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен прекратить предлагать Киеву мирные инициативы с неприемлемыми условиями.

Депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер отметил, что усталость Запада от кризиса на Украине проявляется в призывах к Киеву пойти на территориальные уступки.

Так, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность территориальных уступок со стороны Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придётся вести переговоры с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить