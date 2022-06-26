Вице-президент Турции Октай заявил, что Анкара не против расширения НАТО
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Так он ответил на вопрос о перспективе вступления в альянс Финляндии и Швеции.
По словам турецкого политика, НАТО является «зонтиком безопасности», в связи с чем все входящие в блок страны принимают на себя обязательства по защите общих границ.
«Мы не хотим, чтобы страны, поддерживающие террористические организации, находились в пределах границ НАТО. Это наша позиция, а возражений против расширения НАТО у Турции нет», — сказал Октай в интервью CNN Türk.
По данным газеты Hürriyet, Анкара запросила письменные гарантии от Финляндии и Швеции с целью разрешения противоречий перед вступлением этих стран в НАТО.
Требования турецкой стороны предъявлены из-за поддержки Финляндией и Швецией организаций, признанных в Турции террористическими.
По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, полученные от Швеции и Финляндии документы «далеки от ожиданий» Анкары.
Финский президент Саули Ниинистё заявил, что Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября из-за Турции.