Вице-президент Турции Октай заявил, что Анкара не против расширения НАТО

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В Турции не против расширения НАТО, однако Анкара против того, чтобы в пределах границ альянса находились страны, поддерживающие террористические организации, заявил турецкий вице-президент Фуат Октай.
Вице-президент Турции Октай заявил, что Анкара не против расширения НАТО
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Так он ответил на вопрос о перспективе вступления в альянс Финляндии и Швеции.

По словам турецкого политика, НАТО является «зонтиком безопасности», в связи с чем все входящие в блок страны принимают на себя обязательства по защите общих границ.

«Мы не хотим, чтобы страны, поддерживающие террористические организации, находились в пределах границ НАТО. Это наша позиция, а возражений против расширения НАТО у Турции нет», — сказал Октай в интервью CNN Türk.

По данным газеты Hürriyet, Анкара запросила письменные гарантии от Финляндии и Швеции с целью разрешения противоречий перед вступлением этих стран в НАТО.

Требования турецкой стороны предъявлены из-за поддержки Финляндией и Швецией организаций, признанных в Турции террористическими.

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, полученные от Швеции и Финляндии документы «далеки от ожиданий» Анкары.

Финский президент Саули Ниинистё заявил, что Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября из-за Турции.

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