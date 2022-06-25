Си Цзиньпин примет участие в мероприятиях, посвящённых 25-летию возвращения Гонконга Китаю

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Председатель КНР Си Цзиньпин поучаствует в праздничных мероприятиях, посвящённых 25-летию возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая, и в церемонии инаугурации нового главы администрации и членов нового правительства специального административного района.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Как долго будет продолжаться визит Си Цзиньпина в Гонконг, кто будет его сопровождать и какие двусторонние встречи он планирует провести, агентство не уточняет.

Ранее министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что в случае посягательства на территориальную целостность Китая страна будет биться до конца.

Официальный представитель Минобороны КНР У Цянь подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости.

Он также подчеркнул, что китайская армия намерена решительно защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

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