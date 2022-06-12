В КНР заявили, что в случае попытки отнять Тайвань Китай будет биться до конца

Власти Китайской Народной Республики заявили о серьёзных последствиях попытки отнять у страны Тайвань. В случае посягательства на территориальную целостность Китая страна будет биться до конца, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны КНР.

Ранее министр обороны подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости.

Позже глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил во время международной конференции «Диалог Шангри-Ла» о том, что Штаты не намерены искать холодной войны или конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках этой же конференции Ллойд Остин заявил о том, что США продолжат предпринимать усилия для сохранения текущего положения в Тайваньском проливе.