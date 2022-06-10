Минобороны КНР: Китай готов к войне в случае попыток отделить Тайвань от страны
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Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление У Цянь сделал после прошедших в Сингапуре переговоров министра обороны Китая Вэй Фэнхэ и главы Пентагона Ллойда Остина.
«Министр обороны Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости», — цитирует его Центральное телевидение Китая.
Он также подчеркнул, что китайская армия намерена решительно защищать суверенитет и территориальную целостность страны.
23 мая в Белом доме разъяснили слова американского лидера Джо Байдена о готовности США защищать Тайвань.