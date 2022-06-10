Минобороны КНР: Китай готов к войне в случае попыток отделить Тайвань от страны

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Официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Китай готов к войне, если кто-то посмеет отколоть Тайвань от страны.
Минобороны КНР: Китай готов к войне в случае попыток отделить Тайвань от страны
  • Gettyimages.ru
  • © South China Morning Post

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление У Цянь сделал после прошедших в Сингапуре переговоров министра обороны Китая Вэй Фэнхэ и главы Пентагона Ллойда Остина.

«Министр обороны Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости», — цитирует его Центральное телевидение Китая.

Он также подчеркнул, что китайская армия намерена решительно защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

23 мая в Белом доме разъяснили слова американского лидера Джо Байдена о готовности США защищать Тайвань.

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