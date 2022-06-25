Трамп назвал решение Верховного суда США по праву на аборты «величайшей победой для жизни»

Бывший президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда о признании неконституционным права женщин на аборт «величайшей победой для жизни».

«Сегодняшнее решение (Верховного суда. — RT) является наибольшей победой для жизни в поколении, наряду с другими недавно принятыми решениями, которые стали возможны только благодаря тому, что я сделал всё обещанное, включая номинирование и включение трёх очень уважаемых и сильных защитников Конституции в Верховный суд США», — цитирует его РИА Новости.

24 июня Верховный суд США отменил конституционные гарантии на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.

Решение было принято по итогам пересмотра дела Роу против Уэйда 1973 года, которое давало женщинам право на аборт без ограничений со стороны властей.

Право регулировать операции по прерыванию беременности «возвращается народу и его избранным представителям».

Американский президент Джо Байден раскритиковал соответствующее решение Верховного суда США.