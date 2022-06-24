Indépendant: ВС Франции считают неправдоподобными сообщения Уралвагонзавода о CAESAR

В Генштабе ВС Франции ответили на сообщения Уралвагонзавода, который поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за поставленные на Украину самоходные артиллерийские установки CAESAR, попавшие в распоряжение корпорации. Как отметили во французской армии, у них нет доказательств, подтверждающих эту информацию.

«Нет никаких доказательств, подтверждающих эту информацию, которая нам кажется очень маловероятной и даже неправдоподобной», — приводит слова слова представителя Генштаба французской армии издание Indépendant.

23 июня Уралвагонзавод, входящий в «Ростех», поблагодарил президента Франции за поставленные на Украину самоходные артиллерийские установки CAESAR, попавшие в распоряжение корпорации.

В апреле стало известно о планах Франции направить Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки CAESAR. Макрон тогда заявлял, что стремится вооружать Украину, «не пересекая красную линию», для того «чтобы не оказаться стороной конфликта».

В июне президент Франции принял решение поставить украинской армии ещё шесть установок CAESAR.

В ДНР отмечали, что ВСУ используют французскую артиллерию калибром 155 мм для обстрела Донецка. В частности, как заявили в СК России, украинские военные обстреляли водоканал в Донецке из установки CAESAR.