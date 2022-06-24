Профессор РУДН Почта осудил заявление Бербок об «использовании» Россией голода в качестве оружия
- Анналена Бербок
- AFP
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Как подчеркнул Почта, такое заявление свидетельствует о продолжении политики демонизации России.
По его мнению, западные политики считают, что в этих условиях нашу страну можно обвинять во всём.
«То, что Бербок прибегает к такому приёму, свидетельствует о том, что чего-то позитивного, конструктивного, дипломатического она предложить не может, а использует фактически язык ненависти по отношению к России», — сказал политолог.
Ранее Бербок заявила, что Россия «использует голод в качестве оружия».
12 июня генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что рост цен на продовольствие грозит катастрофой странам с низкими доходами.