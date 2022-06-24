Профессор РУДН Почта осудил заявление Бербок об «использовании» Россией голода в качестве оружия

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Россия «использует голод в качестве оружия».

Как подчеркнул Почта, такое заявление свидетельствует о продолжении политики демонизации России.

По его мнению, западные политики считают, что в этих условиях нашу страну можно обвинять во всём.

«То, что Бербок прибегает к такому приёму, свидетельствует о том, что чего-то позитивного, конструктивного, дипломатического она предложить не может, а использует фактически язык ненависти по отношению к России», — сказал политолог.

Ранее Бербок заявила, что Россия «использует голод в качестве оружия».

12 июня генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что рост цен на продовольствие грозит катастрофой странам с низкими доходами.