Кандидат на пост посла США в Будапеште призвал «решать проблему влияния России на Венгрию»

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Кандидат на пост посла США в Венгрии Дэвид Прессман считает, что Вашингтону нужно решать «проблему влияния» России на венгерское правительство. Так он ответил на вопрос одного из сенаторов конгресса, который заявил, что его беспокоят «дружеские отношения Венгрии с Россией».
Кандидат на пост посла США в Будапеште призвал «решать проблему влияния России на Венгрию»
  • Gettyimages.ru

«Нам надо решать проблему российского влияния на правительство Венгрии. И чтобы это делать, нам надо прямолинейно говорить о беспокоящих нас вопросах», — сказал Прессман на слушаниях в комитете по иностранным делам сената.

По его мнению, для этого требуется вкладываться в «развитие возможностей гражданского общества», которое может делать «более прозрачной сущность этих отношений, в том числе независимых СМИ», пишет ТАСС.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек ранее выразил мнение, что Венгрия не желает сохранить «европейскую солидарность и трансатлантическое партнёрство».

Венгерский премьер Виктор Орбан, в свою очередь, отметил, что Брюссель злоупотребляет властью в Евросоюзе и навязывает странам свою идеологию. По его словам, культурная дистанция между Брюсселем и Будапештом возрастает.

Он также сообщил, что Венгрия не присоединится к экономически неприемлемым мерам Евросоюза против России.

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