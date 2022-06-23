Кандидат на пост посла США в Будапеште призвал «решать проблему влияния России на Венгрию»
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«Нам надо решать проблему российского влияния на правительство Венгрии. И чтобы это делать, нам надо прямолинейно говорить о беспокоящих нас вопросах», — сказал Прессман на слушаниях в комитете по иностранным делам сената.
По его мнению, для этого требуется вкладываться в «развитие возможностей гражданского общества», которое может делать «более прозрачной сущность этих отношений, в том числе независимых СМИ», пишет ТАСС.
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек ранее выразил мнение, что Венгрия не желает сохранить «европейскую солидарность и трансатлантическое партнёрство».
Венгерский премьер Виктор Орбан, в свою очередь, отметил, что Брюссель злоупотребляет властью в Евросоюзе и навязывает странам свою идеологию. По его словам, культурная дистанция между Брюсселем и Будапештом возрастает.
Он также сообщил, что Венгрия не присоединится к экономически неприемлемым мерам Евросоюза против России.