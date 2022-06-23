Небензя назвал возмутительной заморозку Западом афганских активов

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал возмутительными заморозку западными странами активов Афганистана и попытки притормозить возобновление работы афганских финансовых операторов.

«И без того сложную гуманитарную обстановку в Афганистане серьёзно усугубляют развал афганской экономики и полный паралич банковской системы. На этом фоне возмутительными выглядят попытки отдельных государств под любым предлогом притормозить возобновление работы афганских финансовых операторов с международной банковской системой и отложить «в долгий ящик» действия по разморозке афганских активов», — сказал он.

Ранее Небензя назвал лицемерными попытки США переложить ответственность за ситуацию в Афганистане.

23 июня заместитель руководителя по гуманитарным вопросам Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Рамиз Алакбаров заявил, что с августа 2021 года афганская экономика сократилась на 30—40%.