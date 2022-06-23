В Роспотребнадзоре прокомментировали решение ВСЗ объявить о пандемии оспы обезьян

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная прокомментировала RT сообщение Всемирной сети здравоохранения (ВСЗ) о том, что оспа обезьян официально объявлена пандемией.

«Согласно Большой российской энциклопедии, пандемия — это эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территорию всей страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира», — рассказала специалист.

Эксперт добавила, что в настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в более чем 50 странах мира.

«Но в подавляющем большинстве стран это завозные случаи с единичными местными случаями локальной трансмиссии. Только лишь в нескольких странах (Испании, Великобритании, Португалии, Нидерландах, Германии, Канаде, Франции, США), в которых первоначально в мае и начала регистрироваться оспа обезьян, продолжается местная передача этой инфекции. Скорее всего, это происходит потому, что люди игнорируют рекомендуемые элементарные меры предосторожности», — подчеркнула Пшеничная.

Она напомнила, что мир живёт в эпоху пандемии ВИЧ-инфекции, которая несёт «значительно более серьёзные» проблемы.

«Продолжается седьмая пандемия холеры, начавшаяся ещё в 60-е годы, и здесь, помимо личной гигиены, очень важна чистота воды не только в водопроводе, но и в водоёмах», — заключила Пшеничная.

Ранее Всемирная сеть здравоохранения сообщила, что оспа обезьян официально объявлена пандемией. По данным ВСЗ, в настоящее время в 58 странах мира подтверждено 3417 случаев заболевания оспой обезьян.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге ранее сообщил, что Европа продолжает оставаться эпицентром вспышки оспы обезьян.