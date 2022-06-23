Новые санкции Британии направлены на запрет импорта приносящих доход товаров из России

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Новые британские санкции предусматривают запрет на импорт товаров из России, которые приносят доход, следует из официального заявления.
Новые санкции Британии направлены на запрет импорта приносящих доход товаров из России
  • Gettyimages.ru

«Запрет на импорт, приобретение, поставку или доставку приносящих доход товаров, которые происходят или отправляются из России (также на соответствующую техническую помощь, финансовые услуги, фонды и брокерские услуги)», — говорится на сайте британского правительства.

Великобритания в рамках новых санкций запретила использование фунтов стерлингов и банкнот стран Евросоюза в России.

Кроме того, новые рестрикции коснутся экспорта в Россию авиатоплива и топливных добавок.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Лондон будет вводить новые антироссийские санкции до тех пор, пока Россия не выведет войска с территории Украины.

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