Новые санкции Британии направлены на запрет импорта приносящих доход товаров из России

Новые британские санкции предусматривают запрет на импорт товаров из России, которые приносят доход, следует из официального заявления.

«Запрет на импорт, приобретение, поставку или доставку приносящих доход товаров, которые происходят или отправляются из России (также на соответствующую техническую помощь, финансовые услуги, фонды и брокерские услуги)», — говорится на сайте британского правительства.

Великобритания в рамках новых санкций запретила использование фунтов стерлингов и банкнот стран Евросоюза в России.

Кроме того, новые рестрикции коснутся экспорта в Россию авиатоплива и топливных добавок.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Лондон будет вводить новые антироссийские санкции до тех пор, пока Россия не выведет войска с территории Украины.