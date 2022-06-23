Новые санкции Британии направлены на запрет импорта приносящих доход товаров из России
- Gettyimages.ru
«Запрет на импорт, приобретение, поставку или доставку приносящих доход товаров, которые происходят или отправляются из России (также на соответствующую техническую помощь, финансовые услуги, фонды и брокерские услуги)», — говорится на сайте британского правительства.
Великобритания в рамках новых санкций запретила использование фунтов стерлингов и банкнот стран Евросоюза в России.
Кроме того, новые рестрикции коснутся экспорта в Россию авиатоплива и топливных добавок.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Лондон будет вводить новые антироссийские санкции до тех пор, пока Россия не выведет войска с территории Украины.