В США выявили 156 случаев заражения оспой обезьян

В центре по контролю и профилактике заболеваний в США сообщили, что в стране зафиксировано 156 случаев заражения человека оспой обезьян.

Больше всего заболевших, как уточняется, в штате Калифорния — 40 случаев и в штате Нью-Йорк — 22 случая заражения.

Ранее стало известно, что власти США увеличили заказ вакцины у датской фармацевтической компании Bavarian Nordic от оспы обезьян до 1,9 млн.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге, что общее число людей, заразившихся оспой обезьян в рамках нынешней вспышки, превысило 1 тыс.