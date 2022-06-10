США увеличили заказ вакцины от оспы обезьян до 1,9 млн доз
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.
«Управление передовых биомедицинских исследований и разработок США (BARDA)... заказало дополнительные 500 тыс. доз вакцины Jynneos в замороженной жидкой форме для поставки в 2022 году», — отмечается в сообщении.
Указывается, что первоначальный заказ на поставку вакцины от оспы обезьян у Bavarian Nordic американские органы здравоохранения разместили ещё в 2020 году в объёме 1,4 млн доз.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге, что общее число людей, заразившихся оспой обезьян в рамках нынешней вспышки, превысило 1 тыс.