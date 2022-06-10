США увеличили заказ вакцины от оспы обезьян до 1,9 млн доз

Короткая ссылка
Власти США увеличили заказ вакцины у датской фармацевтической компании Bavarian Nordic от оспы обезьян до 1,9 млн.
США увеличили заказ вакцины от оспы обезьян до 1,9 млн доз
  • Gettyimages.ru
  • © Dirk Venzlaff / 500px

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Управление передовых биомедицинских исследований и разработок США (BARDA)... заказало дополнительные 500 тыс. доз вакцины Jynneos в замороженной жидкой форме для поставки в 2022 году», — отмечается в сообщении.

Указывается, что первоначальный заказ на поставку вакцины от оспы обезьян у Bavarian Nordic американские органы здравоохранения разместили ещё в 2020 году в объёме 1,4 млн доз.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге, что общее число людей, заразившихся оспой обезьян в рамках нынешней вспышки, превысило 1 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить