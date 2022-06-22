Госдеп: США не намерены снижать давление на Россию

Соединённые Штаты намерены продолжать давление на Россию до завершения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил в ходе брифинга глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Соединённые Штаты не планируют снижать давление на Кремль», — приводит его слова ТАСС.

Прайс отметил, что Вашингтон намерен придерживаться подобного курса до завершения операции России на Украине.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что НАТО задействует все имеющиеся ресурсы, чтобы помешать России успешно завершить спецоперацию на Украине.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что накачка Украины оружием является путём к конфронтации между Россией и США.