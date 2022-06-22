В Госдуме прокомментировали намерение НАТО обозначить Россию прямой угрозой

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в новой стратегии НАТО Россию обозначат «прямой угрозой безопасности».
В Госдуме прокомментировали намерение НАТО обозначить Россию прямой угрозой
  • РИА Новости

«Мы никогда не были вписаны НАТО в список союзников, для альянса мы всегда были врагами. Просто сейчас пришло время, когда альянс убрал покрывало и открыто заявил о том, чем он занимался последние 25 лет», — сказал депутат.

По его мнению, с НАТО России делить нечего, но и своего она не отдаст. 

«Так что либо мы будем жить в мире, либо будем целиться друг в друга. Но в НАТО прекрасно понимают, что Россия сейчас далеко не та, какой она была в 90-х», — добавил Белик.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ходе саммита НАТО в Мадриде будет принята новая стратегическая концепция, в которой Россию обозначат «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности» альянса.

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